ضبط حشيش بمليون جنيه بحوزة عنصر إجرامي في المنيا

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط 100 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية في محافظة المنيا.

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطني – الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن المنيا نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية، لهما معلومات جنائية) تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهما، متخذين من دائرة مركز شرطة ملوي بالمنيا مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

مليون جنيه قيمة المواد المخدرة

أمكن ضبط أحد المتهمين، حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة ملوي بالمنيا، وبحوزته (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرامات – مبلغ مالى – هاتف محمول)، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫000٫000) جنيه تقريبًا، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

ضبط ثلاثة عناصر إجرامية بالقاهرة بحوزتهم مواد مخدرة

كما تمكنت مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (3 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم)، حال استقلالهم سيارة ملاكى قيادة أحدهم «ملك شقيقته»، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 750 جراما - سلاح أبيض «مطواة» - مبلغ مالي - 5 هواتف محمولة).

بمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض بقصد حماية نشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتـف لتسهيل الاتصال بعملائهم والسيارة لتسهيل تنقلاتهم.