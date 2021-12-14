تحويلات مرورية بسبب تطوير طريق الصعيد الحر

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تعيين الخدمات المرورية اللازمة؛ لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور؛ تزامنًا مع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة طريق الصعيد الحر في المسافة من وصلة البستان بالمنيا وحتى الأوتوستراد، الأمر الذي يستلزم غلق الاتجاه القادم من المنيا باتجاه الأوتوستراد.

غلق الاتجاه القادم من المنيا اتجاه الأوتوستراد

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى إجراء التحويلات المرورية يأتي على النحو التالي:

غلق الاتجاه القادم من المنيا اتجاه الأوتوستراد، وتحويل الحركة المرورية إلى الاتجاه الآخر.

منع مرور جميع أنواع المركبات القادمة من القاهرة باتجاه المنيا من محطة تحصيل رسوم حلوان، وتحويلها لاستخدام الطرق البديلة «طريق الصحراوي الشرقي القديم – طريق أسيوط الغربي».

أعمال توسعة طريق الصعيد الحر تستغرق عامًا

وأشارت الإدارة العامة للمرور، إلى الأعمال تبدأ اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 17/12/2021 ولمدة عام، لافتة إلى تعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة؛ لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.