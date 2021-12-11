«الأوقاف»: إطلاق اسم «المنشاوي» على مسابقة القرآن لربط الخلف بالسلف

قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، اليوم، إن المسابقة العالمية للقرآن الكريم، أمر متبع في الوزارة من كل عام، متابعًا: «إحياءً لهؤلاء المشايخ الأفاضل، نطلق اسم أحدهم على المسابقات للربط بين السلف والخلف، بين الجيل القديم والجديد، لذلك جرى إطلاق اسم الشيخ محمد صديق المنشاوي على نسخة هذا العام من المسابقة».

استمرار دولة التلاوة المصرية

وأضاف عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج «اليوم» على قناة DMC: «دولة التلاوة المصرية مستمرة، جيل يسلم جيل، ويشارك اليوم 74 متسابقا مما يزيد عن 40 دولة في المسابقة، وهو تمثيل كبير في ظل ظروف جائحة كورونا، ما يؤكد أن مسابقة القرآن الكريم بمصر تحظى بعناية فائقة من جميع دول العالم، والكل يبادر لكي يشارك فيها».

18 مشاركا مصريا في مسابقة القرآن الكريم

وتابع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن هذه المسابقة تشهد مشاركة 18 مصريا، فهناك فرع لحفظ القرآن، وآخر للمقصاد، وفرع لذوي الاحتياجات الخاصة، وفرع للناشئة، وفي هذا العام، تم تخصيص فرع للأئمة وحفظ القرآن مع التفسير.

وواصل: «مع الاهتمام الكبير بحفظ القرآن الكريم، نريد إيصال رسالة للعالم كله مفادها أنه يجب أن يعي المسلمون معاني القرآن الكريم جنبا إلى جنب مع الحفظ، فنحن لا نشجع على الحفظ فقط، لأننا نرغب في مواجهة التفسيرات المغلوطة، فأصحاب الأفكار الهدامة قد يحفظون القرآن لكنهم لا يفهمونه».