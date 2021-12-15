المستشفيات الجامعية: تجربة «إيجي فاكس» على 100 متطوع فور الموافقة عليه

كشف الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أن ملف لقاح «إيجي فاكس»، المحضر بالاشتراك بين الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، وإحدى شركات الأدوية الخاصة، قيد المراجعة من هيئة الدواء المصرية، من أجل انتظار منح الموافقة على بدء التجارب الإكلينيكية السريرية على المتطوعين، لافتا إلى أن «إيجي فاكس»، هو اللقاح المصري الثاني المحضر من أساتذة وعلماء مصريين.

ملف لقاح إيجي فاكس يجري مراجعته حاليا بهيئة الدواء المصرية

وأضاف أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في تصريحات لـ«الوطن»، أن التجارب على الحيوانات حققت نتائج 100% في التعامل مع فيروس كورونا، وبنسب عالية في تكوين الأجسام المضادة، مؤكدا أنه تمت التجارب على العديد من أنواع حيوانات التجارب، أبرزها الفئران والقرود، ولم تظهر أية مشكلات في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه وفقا للأبحاث والدراسات التي تمت، سيتم منح اللقاح للشخص على جرعتين فور الموافقة على التجارب السريرية له.

عبدالغفار: إيجي فاكس حقق نتائج إيجابية في التعامل مع الحيوانات

وأوضح أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه حال الموافقة على ملف اللقاح من هيئة الدواء، ستبدأ التجارب على 100 متطوع، وستبدأ التجارب بعدد معين لمدة أسبوعين، وبعد ذلك يتم استكمال التجارب، مشيرا إلى أن التصنيع سيجري في حال نجاح التجارب الإكلينيكية على المتطوعين، وسيجري وفقًا لاشتراطات هيئة الدواء المصرية، وكذلك مُتطلبات منظمة الصحة العالمية والمصرية، ووكالة الدواء والغذاء الأمريكية.