خريطة إجراءات السفر إلى الدول العربية بعد قرار الإمارات

قررت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات تحديث بروتوكول سفر المواطنين إلى الدول التي تم منع السفر إليها اعتبارا من أمس الأربعاء الموافق 27 أكتوبر 2021 واشتراطات لدخول الأشخاص إليها في ظل فيروس كورونا.

ونص البروتوكول على السماح بسفر واستقبال المواطنين الحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح (كوفيد-19) المعتمد.

إجراءات السفر إلى الإمارات

ويشترط على المواطنين العاملين بها العائدين من مختلف الدول إبراز نتيجة فحص «PCR» سلبية قبل العودة من الوجهة تحتوي على «QR Code» تم إجراؤه خلال 48 ساعة من وقت المغادرة بالإضافة إلى إبراز نتيجة فحص «Rapid Test PCR» آخر تم إجراؤه بحد أقصى 6 ساعات قبل موعد المغادرة في أرض المطار للوجهة.

ويتعين على فئة المطعمين إجراء فحص «PCR» عند القدوم، وإجراء فحصين آخرين في اليومين الرابع والثامن من تاريخ الوصول، وبالنسبة للفئة غير المطعمة من الفئات المستثناة لحالات مرضية، فيتعين عليها إجراء فحص «PCR» عند القدوم مع الالتزام بالحجر الصحي لمدة 10 أيام وإجراء فحص في اليوم التاسع.

كما يشترط التسجيل في خدمة تواجدي للمواطنين، إلى جانب الالتزام بإجراءات الوجهة، كما أشار البروتوكول إلى عدم سفر الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما.

شروط السفر إلى السعودية

ومن ضمن اشتراطات السفر إلى السعودية، يجب على الشخص غير المحصن أو الحاصل على جرعة واحدة من اللقاحات المعتمدة بالسعودية أن يقدم فحص بي سي آر «pcr» خلال 72 ساعة قبل دخول المملكة.

تطبق إجراءات الحجر المؤسسي 5 أيام يتم خلالها فحصين الأول خلال 24 ساعة من الوصول والثاني في اليوم الخامس.

يجب على القادم الالتزام بأوقات فحص كورونا بناء على ما يظهر له في تطبيق «توكلنا ومنصة قدوم»، وتنتهي مدة الحجر المؤسسي بظهور النتيجة سلبية.

يجب على القادم الذي استكمل أحد اللقاحات غير المعتمدة في منظمة الصحة العالمية والمملكة أو استكمل أحد اللقاحات المعتمدة بالمنظمة وغير معتمدة بالمملكة عليه تقديم فحص «pcr» سلبي خلال 72 قبل القدوم.

ويسمح بدخول المرافقين مع المحصنين من ذويهم بشرط أن يتم فحص من هم دون سن الثامنة عشر عاماً وتطبق عليه إجراءات الحجر الصحي المنزلي لمدة 5 أيام على أن يتمّ فحص كورونا «pcr» لمن أتمّ 8 أعوام فيما فوق في اليوم الخامس».

كما تطبق على غير المحصن من المرافقين الذي أتمّ 18عامًا فما فوق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي، ويجب أن يستكمل المقيم جرعات لقاح كورونا المتوفرة بالمملكة.

وعلى من استكمل أحد اللقاحات الغير معتمدة بالسعودية «سينوفارم أو سينوفاك» أن يحصل على جرعة منشطة من أحد اللقاحات المعتمدة في السعودية بعد الوصول، منها «أسترازينكا».

شروط السفر إلى الكويت

الحصول على أحد اللقاحات المعتمدة في الكويت، وأن يكون أجرى مسحة طبية «PCR»، وتأكد من سلبية النتيجة.

واللقاحات المعتمدة في الكويت هي «فايزر، وموديرنا، وجونسون آند جونسون، وأسترازنيكا»، وفي حال تلقي المسافر أي لقاحات أخرى بعيد عن هذه اللقاحات، فإن عليه الحصول على جرعة تعزيزية من اللقاحات الأربع المعتمدة.

أن يكون المسافر لديه شهادة تثبت أنه محصنًا أي حصل على أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.