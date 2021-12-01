إجراءات تجديد جواز السفر المميكن.. للجالية المصرية في أمريكا

أعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، شروط استخراج جواز سفر مصري جديد مميكن «مقروء آليًا» بدل جواز السفر منتهي الصلاحية، وذلك للجالية المصرية المتواجدة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الوزارة إنه تم البدء في إصدار جوازات السفر المميكنة لأبناء الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتستغرق مدة إصدار الجواز من 6 إلى 8 أسابيع تقريبًا، حيث يتم استخراجه بمعرفة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بالقاهرة عن طريق السفارة، أو أن يتم تجديده بمعرفتكم خلال فترة تواجدكم في مصر، وتستغرق إجراءات إصدارة ثلاثة أيام فقط.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن إصدار وثيقة سفر مؤقتة صالحة لمدة ثلاثة شهور، ويمكن تجديدها لفترة مماثلة مجانًا، على أن تكون الوثيقة صالحة لدولة الإقامة، كما يمكن إضافة البلاد التي يرغب حامل الوثيقة السفر إليها، لحين استكمال المواطن للمستندات المطلوبة لحصولهم على جوازات السفر المقروءة آليًا.

شروط إصدار جواز السفر المميكن

ويشترط لإصدار جواز السفر المميكن، توافر بطاقة الرقم القومي لمن أتموا 16 عامًا أو شهادة ميلاد مميكنة تحمل الرقم القومي لمن هم دون 16 عامًا.

وأفادت وزارة الهجرة، بأنه يمكن قبول شهادات الميلاد المميكنة لمن هم فوق الـ16 عامًا، ويرغبون في استخراج جواز السفر المميكن، ولم يتمكنوا حتى الآن من استخراج بطاقة الرقم القومى، على أن تقتصر الصلاحية الزمنية لجواز السفر لمدة عام واحد، بشرط حمل المواطن جواز سفر سابق يوضح شخصيته وأصل شهادة الميلاد المميكنة المدوّن بها الرقم القومى، وفي حال استخراج المواطن لبطاقة الرقم القومي، يتم صرف جواز سفر جديد صالح للمدة القانونية، إذ أن الجواز المميكن لا يجوز تمديده، وعليه تسديد رسوم جديدة لاستخراج جواز السفر.

تجديد جوازات السفر

وبحسب الوزارة، فإنه على الجالية المصرية والمقيمين في دائرة اختصاص البعثة، أن يبادروا بتجديد جوازات سفرهم المنتهية الصلاحية، وذلك إما بالتوجه إلى مقر السفارة «القسم القنصلي» أوعن طريق البريد، وذلك لمن يقيمون في ولايات بعيدة ويتعذر عليهم الحضور شخصيًا.

وفيما يلي بيان لكيفية تجديد جوازات السفر منتهية الصلاحية:

المستندات المطلوبة :-

1. جواز السفر المنتهي.

2. بطاقة الرقم القومى لمن بلغت أعمارهم 16 عامًا.

3. شهادة الميلاد رقم قومي لمن هم أقل من 16 عامًا.

4. بالنسبة للسيدات فوق سن الستين فإنه يكتفى بشهادة ميلادهن المميكنة في حال عدم تمكنهم من تقديم بطاقة الرقم القومى.

5. الإناث يقدمن مستند إثبات الحالة الاجتماعية.

6. شهادات القيد الدراسي للطلبة والطالبات.

6. استمارة إصدار جواز سفر «نموذج 29 جوازات يتم طلبه من القنصلية»، ويتم إرسال مظروف خالص الرسوم البريدية، مدون عليه عنوان صاحب الشأن، حتى نتمكن من إرسال النموذج بالبريد حيث لكل نموذج رقم كود خاص به، ولابد من استيفاء النموذج بكل دقه يستوفى من النموذج الصفحة الأولى فقط الخاصة بطلب إصدار جواز سفر مصري عادى «نموذج 29 جوازات» مميكن.

كما تقوم القنصلية بإرسال نموذج قيد المواطن وطلب أداء العمل القنصلي، لاستيفاءهم وإعادة إرسالهم رفق نموذج 29 جوازات، على أن تكون «موثقة NOTARY PUBLIC»، وذلك بعد سداد الرسوم.