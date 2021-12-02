محافظ الجيزة يتابع تنفيذ قرار منع دخول المواطنين غير الملقحين ضد كورونا بحي العمرانية

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لليوم الثاني على التوالي، مجهودات الأحياء والمراكز والمديريات بتطبيق قرار منع دخول المواطنين لأي منشأة أو مصلحه حكومية إلا بعد التأكد من الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

مراجعة شهادات المواطنين بحي العمرانية

وقد قام حي العمرانية اليوم بمراجعه شهادات المواطنين المترددين على المركز التكنولوجي والإدارات التي تتعامل مع المواطنين داخل حي العمرانية.

قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع دخول المواطنين

ويأتي ذلك للتأكد من حصول المواطنين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا قبل الدخول، وذلك تطبيقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اعتبارًا من أمس الأربعاء الموافق 1 ديسمبر، حفاظا على السلامة العامة، وذلك تحت إشراف محمد نور الدين، رئيس حي العمرانية.

توجيهات وزارة التنمية المحلية لمتابعة قرار رئيس مجلس الوزراء

وفي نفس السياق وجهت وزارة التنمية المحلية، المحافظين، بمتابعة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء في جميع المصالح الحكومية، والتأكد من حصول المواطن على لقاح فيروس كورونا، سواء بشهادة تلقي اللقاح أو من خلال تقديم شهادة pcr حديثة.