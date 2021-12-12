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محمود مسلم

محافظ الجيزة يوجه بمراعاة المعايير الفنية لأعمال تطوير ميدان الحسينية

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الوطن
04:58 م | الأحد 12 ديسمبر 2021
محافظ الجيزة يوجه بمراعاة المعايير الفنية لأعمال تطوير ميدان الحسينية

استكمالاً لأعمال التطوير التى تشهدها محاور وميادين المحافظة حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان الحسينية بنطاق حى العمرانية.

واكد المحافظ على الأهمية التى يمثلها ميدان الحسينية باعتباره المدخل الشرقى لحى العمرانية ويربط بين حى العمرانية وحى جنوب الجيزة ويطل على محور كمال عامر.

واضاف المحافظ أن أعمال تطوير الميدان تشمل أعمال رصف و تخطيط للدورانات ودعمه بالزراعات بالإضافة إلى رفع كفاءة أعمدة الإنارة .

ووجه المحافظ خلال الجوله رئيس حى العمرانية بمراعاة المعايير الفنية والجمالية للأعمال خاصة الطبقة الاسفلتية نظراً للكثافات المروريه المتوقعة بعد الانتهاء من أعمال محور الفريق كمال عامر.

كما تفقد المحافظ محيط محور الفريق كمال عامر موجهاً برفع المخلفات والرتش أسفل المحور استعدادا لاستغلال المساحة أسفل المحور.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد نور الدين رئيس حي العمرانية وطه عبد الصادق رئيس جنوب الجيزة.

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