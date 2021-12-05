محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير شارع مراد في حي جنوب

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال تطوير شارع مراد بحي جنوب الجيزة للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال والتزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد لها.

تكثيف ورديات العمل

ووجه المحافظ، رئيس حي جنوب ومديرية الطرق بالمتابعة الميدانية للأعمال ومتابعة التزام الشركة بالمواصفات المحددة للأعمال مع تكثيف ورديات العمل لسرعة الانتهاء من الأعمال لما للطريق من أهمية مرورية كبيرة.

تيسير الحركة المرورية بالطريق

وتفقد محافظ الجيزة متفرعات شارع مراد، موجها بضرورة رفع كفاءة تلك المحاور بالتوازي مع أعمال التطوير الجارية لتكامل الصورة الحضارية للقطاع بالكامل وتيسير الحركة المرورية بالطريق.

يذكر أنه تم الانتهاء من أعمال تركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك وأحواض النباتات وأشجار الزينة وأعمدة الإنارة والكشافات ولمبات الليد بالجزيرة الوسطى وعلى جانبي الطريق بداية من نزلة كوبري الجيزة ولمسافة 500 متر باتجاه ميدان النهضة.

وحرص المحافظ على الاستماع لآراء المواطنين في الأعمال، مؤكدا سرعة الانتهاء منها وتلاشي أي ملاحظات في التنفيذ من قبل الشركة المنفذة رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام وطه عبد الصادق رئيس حي جنوب وممثلي الشركة المنفذة.