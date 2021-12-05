النائب العام: مصر من العشرة الأوائل على مستوى العالم في نزاهة القضاء

نشرت النيابة العامة، مقطع فيديو، عبر الصفحة الرسمية للنيابة العامة، كلمة المستشار حماده الصاوي، النائب العام، خلال مراسم حفل آداء اليمين لمعاوني النيابة الجدد.

برنامج تأهيلي لأعضاء النيابة الجدد

ووجَّه المستشار حمادة الصاوي النائب العام، خلال كلمته بمراسم حفل أداء اليمين لمعاوني النيابة الجدد، التهئنة لهم ببداية الولاية، متابعا: «في بداية عهدكم، من الضروري الاستفادة بما قيل لكم اليوم من دستور وميثاق في العمل، فاحرصوا عليه كل الحرص، وتم إعداد برنامج للتأهيل والإعداد على أفضل ما يكون، وفيه أصول لتفسير النصوص ومعرفة مقاصدها، ويوجد فيه خبرات ولقاءات مختلفة نحن في حاجة إليها بهذا العصر».

القضاء المصري من العشرة الأوائل عالميا

وأضاف النائب العام: «لا مكان بيننا لمن هو دون المستوى، ولن نسمح لأي شخص بتلويث ثوب القضاء، ولا مكان بيننا لمن يستحق، وترتيب مصر في النزاهة وطهارة القضاء المصري واستقلاله من الدول العشر الأولى في العالم، والقيم والتقاليد القضائية سبقنا فيها العالم كله».