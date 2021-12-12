النائب العام يأمر بحبس المتهم بالتسبب في وفاة 4 بحادث تصادم الشيخ زايد

أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بحبس المتهم كريم الهواري، أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامه بإحراز جوهرٍ مخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة؛ نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بتجاوزه السرعة المقررة قانونًا حالَ قيادته سيارته بمنطقة الشيخ زايد تحتَ تأثير مادة مُخدّرة وأخرى مُسكرة، وما ارتبط بالواقعة من جُنحٍ أخرى.

تقرير الطب الشرعي أدان المتهم

وكان تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي قد أثبت أن فحص العينات المأخوذة من المتهم أسفر عن احتوائها على جوهرٍ مُخدِّر، ومادة الكحول الإيثيلي، وقد واجهت النيابة العامة المتهم خلال استجوابه بنتيجة التقرير، وجارٍ استكمال التحقيقات.

حادث الشيخ زايد

وشهدت منطقة الشيخ زايد، صباح أول أمس الجمعة، حادثا مروعا، تعود تفاصيله إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بالجيزة، بوقوع حادث تصادم بالقرب من فرع النادي الأهلي، حيث تبين اصطدام سيارة ملاكي يقودها المتهم وهو نجل رجل أعمال، بسيارة أخرى في اتجاه مقر النادي بالشيخ زايد، ووفاة 4 من مستقلي السيارة الثانية، وهم «عبد الله درويش ويوسف عباسي وسعيد حسن وعمر حمدي»، فضلًا عن إصابة قائد السيارة الأولى بإصابات طفيفة، وتبين استقرار حالته الصحية.

بينما أمرت جهات التحقيق، بنقل جثامين المتوفين لثلاجة لمستشفى زايد العام، وإخطار ذويهم، وتداولت عشرات الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للمجني عليهم الـ4، مصحوبة بأدعية لهم، وطالبوا بالقصاص من مرتكب الحادث.