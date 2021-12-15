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الفار يلغي ركلة جزاء لمنتخب تونس أمام مصر.. والسبب حجازي

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الوطن
06:51 م | الأربعاء 15 ديسمبر 2021
حجازي

حجازي

شهدت المباراة التي تجمع بين منتخبي مصر وتونس، الآن، على ملعب 974 ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب، إلغاء تقنية الفار لركلة جزاء لمنتخب تونس تسبب فيها المدافع أحمد حجازي.

في الدقيقة 58، أطلق حكم المباراة صافرته ليحتسب ركلة جزاء لصالح منتخب تونس بعد إعاقة من أحمد حجازي لمحاولة مرور محمد علي بن رمضان داخل منطقة الجزاء، وبعد مراجعة حكم المباراة لتقنية الفار قام بإلغاء ركلة الجزاء.

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