القصة الكاملة لمحاكمة أحمد فلوكس: سبّ لاعبة منتخب مصر برسائل مسيئة

تقدم الفنان أحمد فلوكس في وقت سابق بمعارضة استئنافية، على حكم حبسه مدة عامين في وقت سابق على خلفية اتهامه في قضية سب وقذف وإزعاج لاعبة منتخب مصر للسلة سابقًا، ياسمين عزت، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد إنما تصاعد إلى أن وصل لتهديدها وأسرتها، وقررت المحكمة الاقتصادية اليوم الأربعاء، تأجيل نظر المعارضة لجلسة 4 يناير المقبل وذلك للحكم.

تفاصيل قضية أحمد فلوكس مع ياسمين عزت

البداية كانت بتقدم سيدة الأعمال ياسمين عزت، لاعبة منتخب مصر للسلة سابقاً، دعوى ضد الفنان أحمد فلوكس، تتهمه فيها بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، بجانب تهديدها بالإيذاء، والتشهير بسمعة عائلتها دون وجه حق.

تم تداولت القضية داخل أروقة المحكمة الاقتصادية خلال عدة جلسات، وصدر فيها قرارًا على الفنان أحمد فلوكس يوم 8 سبتمبر الماضي، بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

ويأتي القرار بإلزام الفنان «فلوكس» دفع غرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، وذلك لوقف تنفيذ حكم الحبس عليه مؤقتًا مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

فيديو بث مباشر لطمأنة المتابعين

وعقب صدور قرار المحكمة، كان متطلب من الفنان أحمد فلوكس، إصدار رد فعل يطمئن متابعيه ومحبيه، وعلى الفور ظهر الفنان في فيديو «بث مباشر» ليطمئن جمهوره وأخبرهم أنه وسط أسرته في المنزل وأنه لا يستطع التعقيب على أحكام القضاء.

الحكم ليس نهائيًا

وقال «فلوكس»، أن الحكم الصادر ضده بالحبس سنتين، مازال به درجات تقاضي وليس حكمًا نهائيًا في تلك القضية.

كانت الخطوة الثانية للفنان، إقامة معارضة استئنافية من جانبه على حكم حبسه وتغريمه مبلغ مالي، والتي قررت المحكمة تأجيل نظرها.