محمد الطويلة يدشن قائمة «إنكار الذات» لخوض انتخابات الجبلاية

أعلن محمد الطويلة، رئيس مجلس إدارة نادي النجوم وعضو الجمعية العمومية بالاتحاد المصري، عن تدشين قائمة جديدة لخوض انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم، في الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها يوم 5 يناير المقبل.

تدشين قائمة إنكار الذات لخوض انتخابات الجبلاية

وأكد الطويلة في بيان رسمي، أن 15 من الخبراء والمتخصصين بينهم ثلاث وزراء أصحاب النجاحات المميزة في مجال كرة القدم ، ونجوم كرة سابقين ومحترفين وخبراء في الاستثمار والتسويق الرياضي اتفقوا قائمة جديدة لخوض انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم تحت شعار قائمة «إنكار الذات»، مؤكدًا على وجود كتيبة عمل تعمل وراء هذه القائمة.

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