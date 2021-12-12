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انتخابات اتحاد الكرة 5 يناير.. وفتح باب الترشح 14 ديسمبر

كتب:

الوطن
10:08 م | الأحد 12 ديسمبر 2021
اتحاد الكرة

اتحاد الكرة

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد عقد الجمعية العمومية العادية للاتحاد يوم 5 يناير المقبل لاختيار مجلس إدارة جديد للاتحاد عن طريق الانتخاب، ودعوة 129 ناديا لحضور الاجتماع تمثل الجمعية العمومية .

وأعلن اتحاد الكرة في بيان له، فتح باب الترشح للانتخابات يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14 ديسمبر الحالي ويستمر حتى الرابعة مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 20 ديسمبر.

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