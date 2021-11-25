«النواب» يحدد مهلة لرد اتحاد الكرة على اتهامات الفساد قبل إحالته للتحقيق

قال النائب عمرو السنباطي، عضو لجنة الشباب والرياضة، إن اللجنة ما زالت في انتظار رد اتحاد الكرة المصري بخصوص ما وجه إليه من اتهامات بقضايا الفساد بالاتحاد.

المهلة الأخيرة لاتحاد الكرة

وأضاف السنباطي في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن اللجنة حددت نهاية الشهر الجاري لاستقبال رد الاتحاد فيما نسب إليه من اتهامات بقضايا الفساد، وبعدها ستقوم اللجنة بتحويله إلى جهات التحقيق لحسم القضية.

وقد بدأت أزمة لجنة الشباب والرياضة مع اتحاد كرة القدم بتقدم عدد من النواب بـ27 طلب إحاطة بشأن وجود مخالفات مالية وإدارية باتحاد الكرة، مما دعى رئيس اللجنة إلى عمل اجتماع مع كل من وزير الشباب والرياضة وأحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد كرة القدم.

قضايا الفساد الموجهة لاتحاد الكرة

وقد وجهت لجنة الشباب والرياضة اتهامات عدة إلى رئيس الاتحاد وهي:

- تبديد المال العام.

- صرف أكثر من 5.6 مليون جنيه دون الحصول على خدمات مقابل هذا المبلغ ولأشخاص لا علاقة لهم بالاتحاد.

- عدم مطالبة الاتحاد الإفريقي بالإيرادات المستحقة للاتحاد والخاصة بالبطولة الإفريقية تحت سن 23 سنة.

- عدم إثبات إيرادات بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم لعام 2019 ضمن إيرادات الاتحاد.

وهذه الوقائع هي ما دفعت النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب إلى الإعلان عن فتح ملف الفساد في اتحاد الكرة في كلمته الافتتاحية بجلسة مجلس النواب قائلا إن ما يعرض أمام اللجنة وقائع فساد اتحاد الكرة مثبتة من 2016 ضد اتحاد الكرة، مؤكدا على أن مجلس النواب لن يقف أمام فزاعة التدخل في النشاط الرياضي، خصوصا أن المخالفات تمس الأمن القومي المصري، وأنه لو تم التحقق من صحة المستندات والاتهامات المقدمة فيجب أن تحال مباشرة للنيابة العامة.