«البترول»: نستهدف توصيل الغاز الطبيعي لـ7 ملايين وحدة خلال 3 سنوات

قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن الوزارة تعمل في مبادرة قرى حياة كريمة، على توصيل الغاز الطبيعي وشبكاته إلى 1400 قرية ضمن مرحلتها الأولى، وهو الأمر الذي سيؤثر على حياة 4 ملايين منزل، لافتا إلى أن الوزاة تدخل حاليا الغاز الطبيعي للمنازل ضمن مشروع قومي، يقضي بتزويد 1.2 مليون وحده سكنية سنويا، «خلال الـ3 سنوات المقبلة، سيزيد عدد الوحدات العاملة بالغاز الطبيعي لـ7 ملايين، وزمان كنا بنوصل لـ700 ألف وحدة سنويا».

عبدالعزيز: توصيل الغاز للمنازل بدون مقدم وبـ30 جنيه شهريا

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن مبادرة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وإبدالها بأنابيب البوتاجاز، مبادرة أطلقها المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، تقضي بتوصيل الغاز للوحدات السكنية دون مقدم وبالتقسيط على 6 سنوات، بواقع 30 جنيه شهريا، «فيه إقبال كبير من قبل المواطنين على المبادرة ومع بداية تنفيذها قدمنا الكثير من التسهيلات والحوافز».

عبدالعزيز: أسطوانات البوتاجازات متوافره في كل المحافظات

وأوضح أن وصول الغاز الطبيعي للمنازل المصرية شكل حضاري، ويبعد المواطنين عن مشكلات تركيب الأنابيب أو تغييرها، وهو أحد أنواع الرفاهية، «أسطوانات البوتاجازات متوافرة في كل المحافظات المصرية، ومبقاش فيه طوابير على الغاز لأننا استهدفنا بإنشاء المستودعات، وغاز الأنابيب بقي بيجي من أكثر من ميناء، وقدرنا نتغلب على المشكلة».

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، طالب وزير البترول والثروات المعدنية، بأن يتم التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، «علشان المواطن المصري يستمتع بثرواته الطبيعية، والغاز الطبيعي صديق للبيئة والوقود نسبة التلوث منه قليل بالمقارنة بسعر البنزين، لأن الأخير ضعف سعر الأول، وده هيوفر على المواطن نص كمية الاستهلاك من البنزين».