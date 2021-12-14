«انرجين» تتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي بمصر ومنطقة البحر المتوسط

بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع «ماثيوس ريجاس»، رئيس شركة «انرجين العالمية»، خططها لتنمية وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي من مناطق عملها في مصر بمنطقة البحر المتوسط خلال الفترة المقبلة.

متابعة الخطة الطموحة للشركة

وخلال اللقاء، تم استعراض ومتابعة الخطة الطموحة للشركة التي تعمل بمناطق أبوقير وشمال ادكو وشمال العامرية بالبحر المتوسط، حيث تستهدف وضع اكتشافات الغاز بمنطقتي شمال إدكو وشمال العامرية على خريطة الإنتاج من خلال ربط الآبار الجديدة بتسهيلات إنتاج أبوقير، الأمر الذي يضيف نحو 150 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي، كما تم استعراض خطة عملها لبدء أنشطة استكشافية جديدة في مناطق عملها تستهدف التركيز على الطبقات العميقة بتلك المناطق.

تنفيذ مشروعات جديدة لزيادة الإنتاج واحتياطيات الثروات البترولية

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أهمية التعاون والتنسيق المستمر الذي تقوم به الوزارة مع الشركات العالمية العاملة في مصر لسرعة تنفيذ المشروعات الجديدة في مجال زيادة الإنتاج والاحتياطيات من الثروات البترولية والغازية، موضحا أن الوزارة تعمل باستمرار علي تنفيذ سياسات وإجراءات داعمة لتحفيز الشركات العالمية على ضخ الاستثمارات وتنفيذ خطط طموحة في مجال تنمية الحقول المكتشفة أو التوسع في الأنشطة الجديدة للبحث والاستكشاف للوصول لاكتشافات جديدة خاصة من الطبقات العميقة والتي تمثل فرصا جديدة تتطلب المزيد من التكنولوجيات المتقدمة والاستثمارات لتنفيذ برامج عمل للوصول لاكتشافات جديدة من تلك الطبقات، مؤكدا أن التحسن والصعود الذي طرأ على الأسعار العالمية خلال الأشهر الاخيرة يجعل الوقت مواتيًا لزيادة ضخ استثمارات الشركات العالمية في صناعة البترول والغاز .

ضخ استثمارات جديدة لتعظيم استغلال الموارد الغازية بحوض البحر المتوسط

وأشاد الملا بالتعاون الحالي مع شركة انرجين العالمية أحد الشركاء الذين اتخذوا قرار الاستثمار في مصر خلال السنوات الأخيرة بعد استحواذها على أصول شركة إديسون على مستوى العالم، حيث تمتلك إمكانات كبيرة وتسعى لضخ استثمارات جديدة لتعظيم استغلال الموارد الغازية من منطقة حوض البحر المتوسط التي تعد مركزا رئيسيا لعملياتها.

ومن جانبه أكد رئيس شركة انرجين العالمية أنها تولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في إنتاج الغاز الطبيعى في مصر والتعاون مع قطاع البترول المصري لسرعة تنفيذ خطتها الطموحة لتنفيذ المشروعات الجديدة لتنمية الحقول الغازية في البحر المتوسط بمنطقتي شمال إدكو وشمال العامرية والتي سيتم خلالها التكامل مع البنية التحتية بمنطقة إنتاج ابوقير، كما تركز الشركة على تنفيذ خطة للبحث والاستكشاف في الطبقات العميقة باستخدام احدث التكنولوجيات.