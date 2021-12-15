محافظ الغربية يكرم ذوي الاحتياجات الخاصة احتفالا باليوم العالمي لذوي الهمم

طارق رحمي: يشيد بالمعرض الفني لمتحدي الإعاقة ويعدهم برحله للمزارات السياحية داخل وخارج المحافظة

المحافظ: عروض متميزة تنم عن موهبة متميزة لهؤلاء الأبطال

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، بقاعة المركز الثقافي بطنطا، احتفال محافظة الغربية باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي "قادرون باختلاف"، وذلك بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكلاء الوزارة ورؤساء المدن والأحياء.

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري وتلاوة القرآن الكريم، تلاه عرض رياضي (امسك في حلمك) لفريق الأمل للصم شرق طنطا، ثم عرض فقرات متنوعة منها ابتهالات دينية لطلاب الدمج التعليمي، وفقرة منوعة لمدرسة الأمل بزفتي، عرض استعراضي (عروس المولد) للتربية الفكرية غرب المحلة، فقرة استعراضية للتربية الفكرية الجلاء (كلنا واحد)، عرض موسيقى بعنوان (يا حبيبتي يا مصر) معهد النور بطنطا.

واصطحب محافظ الغربية اثنين من ذوي الاحتياجات الخاصة لتكريم الأبطال ذوي الهمم الحاصلين على ميداليات ومراكز على مستوى الجمهورية.

وعقب الافتتاحية تفقد المحافظ معرض المنتجات الفنية الذي نظمه طلاب مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، موجهاً الشكر لمديرية التربية والتعليم على هذه العروض المتميزة التي تنم عن موهبة متميزة لهؤلاء الأبطال، فهم قادرون باختلافهم الذي جعلهم متميزين عن غيرهم، كما تعكس معروضاتهم وعروضهم الفنية وعيهم وانتماءهم لوطنهم ورموزه، مقدماً كل الشكر والتقدير لأولياء أمورهم ومعلميهم الذين يبذلون كل الجهد في سبيل تنمية مهاراتهم وقدراتهم، واعداً الطلاب بتنظيم رحلات لهم للعاصمة الإدارية وكذلك للمزارات السياحية ومشروعات حياة كريمة بالمحافظة.

وأشار الدكتور طارق رحمي إلى أن الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحرص على الاهتمام بأبنائنا من ذوي الهمم باعتبارهم ركنا أصيلا من المجتمع المصري وقادرين على العطاء في كافة المجالات، فمنهم من حصل على بطولات رياضية ومنهم من يتمتع بالموهبة الفنية إلى جانب تفوقهم العلمي والدراسي.

ويعتبر اليوم العالمي للطفل المعاق يوما عالميا خُصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الإعاقة، حيث يهدف إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما يهدف إلى زيادة الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.