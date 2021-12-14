محافظ الغربية يوجه بشن حملات نظافة وصيانة البنية التحتية للطرق الخدمية

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، اليوم توجيهاته إلى اللواء حسين الهنيدي سكرتير عام محافظة بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن والأحياء بأهمية تشكيل لجان إشرافية علي حملات نظافة مكبره لرفع تلال وأطنان القمامة على مستوى الوحدات المحلية القروية.

الغربية: لجان إشرافية لتحسين خدمات المواطنين

كما باشر السكرتير العام للغربية، التنسيق مع اللواء حسين لبيب رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة لتنفيذ حملات موسعة والدفع بمعدات النظافة لرفع تلال القمامة بمداخل ومخارج المدينة العمالية حفاظا على صالح المظهر العام وتأمين أرواح وحياة المواطنين.

في المقابل باشر رئيس المدينة العمالية جهود الوحدات المحلية في أعمال النظافة العامة وتمهيد وتسوية الطرق الرئيسية والمداخل الحيوية بقرى مركز المحلة.

كما تواصلت أعمال النظافة ورفع الأتربة المتراكمة ورش مياه بطريق المحلة طنطا، وطرق ومداخل الوحدة المحلية لقرية الهياتم وعمل حملة نظافة مجمعة شملت مجمع المدارس وطريق البحر وأمام السنترال وطريق المسقة بنطاق الوحدة المحلية لقرية صفط تراب ومتابعة متعهد جمع ونقل القمامة وأعمال النظافة بطرق المدارس ومداخل ومخارج قرية بلقينا.

صيانة الطرق الفرعية والرئيسية بمداخل ومخارج المحلة

كما تتواصل أعمال النظافة بطريق شبرابابل المحلة وأمام المدارس وطرق الكمالية وكفر فياله، وصولا إلى تكثيف حملات النظافة والتجميل بطرق قرية بطينة وطريق محلة زياد والدائري ومدخل طريق الراهبين القديم وطريق المحلة المنصورة القديم و محطة مياه منشية مبارك وطريق المقابر وبجوار مجمع المصالح الحكومية والمدارس ومحطة مياه الشهداء وسوق الخضار والملعب بنطاق الوحدة المحلية بمحلة أبوعلى.

وأشار رئيس مدينة المحلة إلي رفع القمامة على الطريق الدائري وطريق المحله دمرو وأمام المصالح الحكومية والمدارس بنطاق الوحدة المحلية بميت الليث هاشم، ونظافه بطريق المحلة سامول وطرق ومداخل الوحدة المحلية لقرية دمرو كما قامت الوحدة المحلية لقرية العامرية بأعمال نظافة بطريق العامرية.

حملات نظافة مكبرة لرفع تلال القمامة المتراكمة بالطرق

كما تم رفع الأتربة بطرق ومداخل الوحدة المحلية لقرية البنوان ومسح طريق قرية الشرقية وسيدى حمود، علاوة على رفع مخلفات القمامة من مداخل ومخارج قرية محلة حسن وطريق المحلة دمرو وأمام المصالح الحكومية ومنشأة الأمراء، ورفع مخلفات القمامة بطرق الوحدة المحلية لقرية المعتمدية كما شهدت الوحدة المحلية لقرية بشبيش حملة نظافة داخل بشبيش شملت شارع البحر وأمام المستشفى ومنطقة النجارين وشارع البوسطة وصولا إلى نظافة وتمهيد الطرق والمداخل ومتابعة متعهد جمع ونقل القمامة بقرى وحدة نمره البصل والوحدة المحلية لقرية الشهيدى تلبية لرغبات المواطنين.