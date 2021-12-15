تعطيل الدراسة في الإسكندرية غدا لسوء الأحوال الجوية

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غداً الخميس 16 ديسمبر 2021، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية «طلاب ومعلمون» بنطاق المحافظة.

وجاء ذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة الطلاب.

الفئات المستثناة من القرار

وأضاف أنه يستثنى من ذلك القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديرو الإدارات التعليمية.

التعامل الفوري مع تداعيات الطقس السيئ

ويأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة، والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا على سلامة المواطنين.