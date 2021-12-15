قاسم: توجيهات من القيادة السياسية بتحسين مستوى معيشة مواطني الصعيد

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، شدد على ضرورة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحكومة، بتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشية للمواطنين في محافظات الوجه القبلى والصعيد، إذ أن برنامج تنمية الصعيد، حظى على مدار السنوات الثلاث الماضية، بدعم غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعة دورية من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، باعتباره جزء من الاستراتيجية المتكاملة التي تبنتها الدولة لتنمية الصعيد.

نسعى لتحقيق التكامل بين مشروعات هيئة تنمية الصعيد مع برامج الوزارة

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «أحداث اليوم»، مع الإعلامي شادي شلش، على فضائية «إكسترا نيوز»، أن هناك أهمية لتحقيق التكامل بين المشروعات التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد مع البرامج والمشروعات والمبادرات التي تنفذها وزارة التنمية المحلية على أرض محافظات الصعيد، مؤكدًا أن برامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي سوهاج وقنا، والاستعداد لامتداده لمحافظتي أسيوط والمنيا، بما يعزز جهود الإسراع بمعدلات التنمية الشاملة بالصعيد، واستغلال الميزات التنافسية لموارد الصعيد.

البرنامج يمثل نموذجا للتنمية الإقليمية والمحلية المتكاملة

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية إلى أن اللواء محمود شعراوي اتفق مع رئيس هيئة تنمية الصعيد عَلِى التعاون بين الهيئة وأجهزة الوزارة والتنسيق التام في جميع المشروعات المستقبلية التي تتبناها الوزارة أو الهيئة، كما أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تم تمديده جغرافيا ليشمل محافظات أسيوط والمنيا منذ أشهر قليلة، لافتا إلى أن البرنامج يمثل نموذجاً للتنمية الإقليمية والمحلية المتكاملة من خلال تعاون وتكامل بين مؤسسات الدولة المعنية وعلي رأسها وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتعاون الدولي والصناعة.

وأكد أن وزير التنمية المحلية، راجع مع رئيس هيئة تنمية صعيد مصر، المشروعات والمبادرات التي تقوم بها الوزارة على أرض محافظات الصعيد، وذلك يعزز من جهود الإسراع بالتنمية الشاملة على أرض محافظات مصر، واستغلال موارد الصعيد لتنفيذ التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، كما أن هناك 14 مشروع رئيسي في هذه المحافظات، والهدف الرئيسي هو تعظيم إنتاجية هذه المشروعات وما تنتجه بما يعود بالنفع على أهالي محافظات الصعيد، وتعظيم فرص العمل من أبناء هذه المحافظات، وتحقيق التنمية المستدامة، والعديد من العوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.