تداول 714 طن بضائع و422 شاحنة و141سيارة ملاكي بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ محافظة البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، تداول 714 طنا من البضائع العامة والمتنوعة، و422 شاحنة، و141 سيارة ملاكي.

وبحسب بيان هيئة الموانئ، شملت حركة الصادرات 714 طنا من البضائع العامة، و227 شاحنة، و71 سيارة ملاكي، وشملت حركة الواردات 195 شاحنة، و70 سيارة ملاكي، وتتواجد 10 سفن على أرصفة الموانئ.

حركة تداول البضائع والشاحنات بالبحر الأحمر

واستقبل ميناء سفاجا السفينة أمل بحمولة 86 شاحنة، والسفينة بوسيدن إكسبريس بحمولة 109 شاحنات، و70 سيارة ملاكي، وغادرت السفينة أمل بحمولة 77 شاحنة، والسفينة بوسيدن بحمولة 105 شاحنات، و5 سيارات ملاكي، وغادر ميناء نويبع السفينة سيناء فقط بـ43 شاحنة بحمولة 714 طنا و6 سيارات ملاكي، كما غادر ميناء السويس السفينة بنياس 3 بحمولة 60 سيارة ملاكي متجهة إلى جدة.

رئيس هيئة تنمية الصعيد يفتتح مشروع الجوجوبا بالغردقة

في سياق آخر، يفتتح رئيس هيئة تنمية الصعيد اللواء شريف أحمد صالح، مشروع الجوجوبا بالغردقة، وذلك بهدف الاستفادة من إقامة مشروعات زراعية من خلال الاستثمار في زراعة النباتات الزيتية، التي تستخدم في المجالات المختلفة، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة فرص الاستثمار في هذه الأشجار، وتحقيق قيمة مضافة من مياه الصرف المعالجة ثلاثيا لإعادة تدويرها.

يذكر أن مشروع الجوجوبا يُنفذ بتكلفة 138.5 مليون جنيه، ويستهدف الوصول إلى زراعة 3000 فدان باستخدام 25,000 متر مكعب يوميا من مياه الصرف المعالجة ثلاثيا، كما سيتم استخدام 25,000 متر مكعب يوميا من مياه الصرف المعالجة.