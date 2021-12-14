أخبار البحر الأحمر.. إنشاء سور للمقابر وشبكة صرف وتداول البضائع بالموانئ

شهدت مدن محافظة البحر الأحمر عددا من الأحداث المهمة خلال الساعات القليلة الماضية يأتي على رأسها البدء في إنشاء سور للمقابر بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر.

وذلك حرصا على حرمة وسلامة المقابر، وفي مدينة مرسى علم جنوب المحافظة تابع اللواء واصف عدلي رئيس المدينة أعمال تحديد مسار خطوط إنشاء شبكة صرف صحي، وتداولت موانئ البحر الأحمر 302 طن بضائع و335 شاحنة و53 سيارة.

إنشاء سور للمقابر برأس غارب

بدأت أجهزة مدينة رأس غارب برئاسة اللواء حامد أحمد، شمال محافظة البحر الأحمر بالعمل على إنشاء سور للمقابر حرصا على حرم وسلامة المقابر، وذلك في ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

خطوط شبكة صرف صحي بمرسى علم

وفي مدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر، َانتهي اللواء واصف عدلي، رئيس المدينة من تحديد مسار خطوط إنشاء شبكة صرف صحي بالمدينة على الكروكى وعلى الطبيعة، في إطار الحرص على الالتزام بالمعايير الصحية في جميع الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين، وكذلك توفير بيئة نظيفة وصحية من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

هيئة موانئ البحر الأحمر

تداولت هيئة موانئ البحر الأحمر 302 طن بضائع عامة ومتنوعة و335 شاحنة و53 سيارة ملاكي وشملت حركة الصادرات 136 شاحنة و18 ملاكي، وشملت حركة الواردات 302 طن بضائع عامة و199 شاحنة و35 ملاكي وتتواجد 13 سفينة على الأرصفة.