«لو بيخلص بسرعة».. ازاي تصرف مرتبك مقدما عشان تلبي احتياجاتك؟

في كثير من الأحيان، يحتاج المواطنين إلى صرف المرتب الشهري الخاص به قبل موعده، فقد يتعرض إلى حلول مناسبة خاصة، أو يتعرض أحد أفراد الأسرة لحادث مفاجئ، أو عطل في السيارة الخاصة به، كما قد يتأخر صرف المرتب الشهري، ما يجعل المواطن يلجأ إلى البنوك، التي تقدم خدمة صرف الراتب مقدما للعملاء.

ويقدم بنك QNB خدمة صرف الراتب مقدما للعملاء، لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم من متطلبات الحياة، وترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، تفاصيل خدمة صرف الراتب مقدما من بنك QNB، والشروط المطلوبة لذلك، وفق خدمة عملار البنك، كالتالي:

مزايا الحصول على خدمة صرف الراتب مقدما من بنك QNB

- يلبي البنك احتياجات العملاء النقدية قصيرة المدى مع خدمة صرف الراتب مقدمًا بأسرع وأسهل الإجراءات.

- يمكن للعميل أن يحصل علي حد ائتمانى يصل إلى 50% من صافى الراتب مقدمًا، كما يمكن السحب من الحد الممنوح من خلال ماكينات الصراف الآلي أو من أي من فروع البنك.

- يتم سداد المبلغ المسحوب أوتوماتيكياً فور تحويل الراتب الشهري المقبل بالحساب الجاري.

- مدة الحد الائتماني سنة وويتم تجديدها.

- يمكن للعميل أن يحصل على خدمة صرف الراتب مقدما من بنك QNB بالجنيه المصري فقط.

الشروط المطلوبة للحصول على خدمة صرف الراتب مقدما من بنك QNB

- أن يكون الحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى للعميل با يقل عن 1500 جنيها.

- هذه الخدمة مصممة خصيصًا لعملاء تحويل الراتب لدى QNB الأهلي.

- يتيح البنك الخدمة للعملاء المصريين والأجانب المقيمين داخل مصر.

- يجب ألا يقل سن العميل الراغب في الحصول على الخدمة عن 21 عام.

- يجب ألا يتجاوز سن العميل الراغب في الحصول على الخدمة عن 60 عام عند انتهائها.