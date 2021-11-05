بنك QNB يعلن عن وظائف شاغرة لخريجي تجارة وما يعادلها من شهادات

بمجرد أن يحصل الشباب على شهادة التخرج، يبدأون في البحث عن الوظائف الشاغرة في مختلف المؤسسات، سواء كانت مؤسسات حكومية أو خاصة، وتعد البنوك من أكثر المؤسسات التي يبحث الشباب عن فرص عمل شاغرة بها، وأعلن بنك «QNB» عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، عن حاجته لوظائف شاغرة، لخريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات.

وترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، تفاصيل الوظائف الشاغرة في بنك QNB، وفق حسابه الرسمي على موقع التوظيف، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على الدبلوم أو درجة البكالوريوس في كليات التجارة أو ما يعادلها من شهادات.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة عامين على الأقل في خدمة عملاء الفرع في مؤسسة مصرفية كبرى مفيد.

- يقوم المتقدم للوظائف بإرفاق السيرة الذاتية بالإضافة، إلى صورة بحجم جواز السفر للحساب الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن».

مسئوليات الوظائف

- يتمثل دور مسؤول خدمة العملاء في المقام الأول في أن يكون نقطة الاتصال الأولى لأي فرع في أي فرع لعملاء QNB.

- تقديم المساعدة في جميع استفسارات العملاء اليومية وتقدم الحل المناسب.

- العمل كجزء من فريق الفرع لتحقيق هدف المبيعات الإجمالي.

- الترويج وتسويق منتجات QNB بطريقة متوافقة.

- تتمثل المسئولية الأساسية في تقديم خدمة عملاء ممتازة وفعالة ومتوافقة.

- يتم أخذ الوقت الكافي لفهم موقف العملاء الفرديين مما يوفر لك معلومات كافية لتقديم توصيات مستنيرة فيما يتعلق بمنتجات وخدمات QNB.

- معالجة التطبيقات الخاصة بالعديد من المنتجات والخدمات وفحص الجودة ومساعدة العملاء حيثما أمكن ذلك.

- تقديم مبيعات ممتازة من خلال الخدمة.

- المحافظة على أعلى مستوى من الامتثال في ممارستك اليومية.

- التسجيل عند الاقتضاء لأغراض التدقيق الداخلي والخارجي.