بنك QNB يعلن عن وظائف شاغرة لخريجي التجارة وما يعادلها

يبحث الكثير من الخريجين عن وظائف شاغرة في عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، وتعد البنوك من أكثر المؤسسات التي يسعى راغبو العمل للبحث عن وظيفة بداخلها؛ لذلك أعلن بنك QNB عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، عن حاجته لوظائف شاغرة في فروعه الموجودة في مصر للعمل في وظيفة مبيعات لبطاقات الائتمان ومنتجات التجزئة المصرفية، لخريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل وظائف بنك QNB والشروط والمؤهلات المطلوبة للعمل به، وفق ما أعلنه حساب البنك الرسمي على موقع التوظيف «لينكد إن»، التي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف بنك QNB

- يتيح البنك لطلاب الجامعات وخريجي المرحلة الثانوية للتقديم على تلك الوظائف للعمل في البيع النشط لبطاقات الائتمان ومنتجات التجزئة المصرفية في هذا المجال.

- لا يقل سن المتقدم لوظائف بنك QNB عن 20 عاما.

- لا يزيد سن المتقدمين للوظائف المعلن عنها على 27 عاما.

- أن يكون المتقدم للوظائف من خريجي المرحلة الثانوية أو طالبًا جامعيًا دون شرط الحضور.

- تهدف تلك الوظائف المعلن عنها إلى ممارسة مهنة المبيعات في المجال المصرفي.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه مهارات اتصال وإقناع قوية.

- أن يكون المتقدم للوظائف قادرًا على اجتذاب العملاء والعمل الجماعي وسط فريق.

- يجب أن يكون المتقدم للوظائف لديه شهادة إتمام الخدمة العسكرية أو تأجيلها لمدة لا تقل عن سنتين للمرشحين من الذكور.

- لا يكون المتقدم للوظائف سبق له وتقدم لوظيفة مماثلة في البنك من قبل ولم يتم استبعاده في مرحلة المقابلة.

وعلى الراغبين في التقدم للوظائف المعلن عنها في بنك QNB بالدخول على الموقع الرسمي للبنك، ثم الدخول للحساب الرسمي للبنك على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، وإرسال السيرة الذاتية الخاصة بالمتقدم للوظائف.