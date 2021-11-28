لراغبي العمل في البنوك.. وظائف شاغرة في بنك QNB: اعرف الشروط المطلوبة

أعلن بنك QNB عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، عن حاجته لوظائف شاغرة، للشباب الخريجين من مؤهلات عليا وخريجي المدارس الثانوية، في إطار حرص البنوك على توفير وظائف شاغرة للشباب.

وترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، تفاصيل الوظائف الشاغرة في بنك QNB، والشروط المطلوبة ومسئوليات الوظائف الشاغرة، وفق الصفحة الرسمية للبنك على «لينكد إن»، كالتالي:

المؤهلات المطلوبة لوظائف بنك QNB

-يجب أن يكون المتقدم لـ الوظائف الشاغرة في البنك لديه على الأقل دبلوم المدرسة الثانوية.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة لا تقل عن عام واحد في نفس الوظيفة.

- أن يكون لديه مهارات اتصال شفهية وكتابية ممتازة باللغتين الإنجليزية والعربية.

- أن يكون لديه معرفة كبيرة في مهارات الكمبيوتر.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه مهارات ممتازة في إدارة الوقت.

- أن يكون لديه القدرة على التخطيط والتنظيم.

مسئوليات الوظائف في بنك QNB

- معالجة البريد الوارد والداخلي، وقبول وفرز صندوق البريد الوارد، وفقًا لإرشادات خدمة البريد والإرشادات والإجراءات والأهداف والمواعيد النهائية الخاصة بشركات النقل الأخرى.

- يقوم الموظف بمعالجة البريد الصادر من خلال خدمة البريد.

- قبول وحساب وتطبيق طابع البريد المحلي والبريد الدولي وخدمات البريد الخاصة.

- القيام بفرز وصرف البريد أو تحميله أو وضعه من أجل إرساله إلى خدمة البريد.

- جمع وتوزيع البريد من وإلى جميع الأقسام الفروع المعينة.

وعلى الراغبين في التقدم للوظائف الشاغرة في بنك QNB إرسال السيرة الذاتية الخاصة به للصفحة الرسمية للبنك على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، وانتظار الرد من البنك، وفي حالة القبول يتم التوجه إلى إدارة البنك لاستلام الوظائف.