أحمد شيبة يتصدر تريند يوتيوب بأغنية «القلب جاله هبوط»

تصدرت أغنية القلب «جاله هبوط»، للفنان أحمد شيبة، تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد يومٍ واحد من طرحها، إذ تقترب عدد المشاهدات من نصف مليون مشاهدة.

تعرف على صُنّاع أغنية القلب جاله هبوط لـ أحمد شيبة

أغنية القلب جاله هبوط، من غناء أحمد شيبة، وكلمات وألحان خالد سلطان، وتوزيع إسلام شيبي، وسولو كولا نادر الشاعر ومحمد الحاوي، وهي من إنتاج تريند ميوزيك لـ سعاد طه، ومونتاج وجرافيك لـ يوسف ومحمد شيبة.

كلمات أغنية أحمد شيبة الجديدة القلب جاله هبوط

وتقول كلمات أغنية القلب جاله هبوط، لـ أحمد شيبة

القلب جاله هبوط

وعايش صورة من غير صوت

بقيت عايش يا ناس مكبوت وده حالي

بنزف وكلي جروح

صاحب ورا صاحب بيروح

تمامكم رخيص مالكوش عزيز ولا غالي

يا صحبه الحوارات

متكدبوش تقولوا أخوات

بتاكلم عيش على الحكايات فصلتوني

مفيش فيكم سندال

طلعتو بجد كسر شمال

في وقت الضيقه كنتوا عيال خزلتوني

بتعملولي حوار

وسيرتي معاكو ليل ونهار

مفيش واحد سالك فيكو تعبتوني

واتقلبت الموازين

وطبت كفه الخاينين

وشفت الرخص كده على العين صدمتوني

و الضرب بقي على العين

و طلعت موضة الوشين

بيلدعو لدعه التعابين بيأذوني

ااه ااه

يا صحبه الافلاس

على الضرب

و على الانفاس

اخركم سهره حلوه و كاس

وتنسوني

صحاب رخاص بتبيع

ميتأمنوش على المواضيع

دا عيب وطبع فيكو فظيع دوشتوني

دخلت سوق اندال

بيمشو كمان على الاحبال

عنيهم بس على الاموال خدعتوني