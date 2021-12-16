سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 16-12-2021

يعد سعر جرام الذهب عيار 21 من أكثر الأشياء التي يبحث عنها المهتمون بمتابعة أسعار الذهب، باعتباره هو النوع الأكثر مبيعا في سوق الذهب المصري، خلال الفترة الحالية، حيث تشهد الأسعار تذبذبًا ما بين الارتفاع والانخفاض بشكل يومي.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم، الخميس الموافق 16 ديسمبر 2021، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد ونقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بـ«البندقي» اليوم، بين 891 إلى 894 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، اليوم، بين إلى 780 إلى 782 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

كما يتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 669 إلى 670 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

ويتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6,240 إلى 6,256 جنيه.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس الموافق 16 ديسمبر 2021، في أسواق المال، نحو 900.28 جنيه، 57.34 دولار أمريكي، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال نحو 787.76 جنيه، 50.18 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 675.28 جنيه، 43.01 دولار أمريكي، إذ تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وكانت أسعار الذهب سجّلت ارتفاعًا العام الماضي، بنحو 50% في السعر، إذ يعتقد خبراء أسواق المال أنّ الأسعار ستستمر في الصعود، لكنها لن تكون بنفس مقدار العام الماضي، ويتجه المستثمرون إلى الذهب باعتباره الملاذ الآمن والحافظ للقيمة المالية مقارنة بالعملات الورقية.