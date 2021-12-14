سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14-12-2021

يهتم العديد من الأشخاص بمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي، سواء لشرائه للزينة أو ادخاره والاستثمار به على المدى البعيد، خاصة مع التغيّرات السعرية التي تحدث بشكل يومي سواء ارتفاع أو انخفاض مفاجئ، كما يحظى سعر جرام الذهب عيار 21 وهو أكثر الأنواع بحثًا، باهتمام الكثيرين نظرًا لأنه الأكثر مبيعًا في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم، الثلاثاء الموافق 14 ديسمبر 2021، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد ونقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بـ«البندقي» اليوم، بين 896 إلى 898 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، اليوم، بين إلى 784 إلى 786 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

كما يتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 672 إلى 674 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

ويتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6,272 إلى 6,288 جنيه.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء الموافق 14 ديسمبر 2021، في أسواق المال، نحو 902.26 جنيه، 57.44 دولار أمريكي، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال نحو 789.49 جنيه، 50.26 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 676.70 جنيه، 43.08 دولار أمريكي، إذ تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وفي وقت سابق، أصدر مجلس الذهب العالمي تقريرًا أوضح فيه زيادة واردات الهند من الذهب قبل موسم حفلات الزواج، حيث تحتل الهند المركز الثاني عالميا في استهلاك الذهب باستهلاك يبلغ 446.4 طن من الذهب بنهاية 2020.