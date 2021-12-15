هل ترتفع أسعار الذهب أم تنخفض في عام 2022؟.. خبراء يجيبون

تباينت آراء محللين اقتصاديين بشأن أسعار الذهب في عام 2022، فمنهم من يرى أن الأوقية التي يدور سعرها حالياً حول 1800 دولار سترتفع إلى 2000 دولار العام المقبل، بعكس الفريق الآخر الذي يرى أن السعر سيهبط إلى 1600 دولار، ولدى كل منهم ما يؤيد وجهة نظره.

أسعار الذهب 2022 تدور حول 1800 دولار للأوقية

قالت كبيرة مسؤولي الاستثمار في إحدى الشركات، كريستينا هوبر، إنها تتوقع أن يظل سوق أسعار الذهب ثابتة نسبيا العام المقبل، مع استمرار الأسعار في التأرجح حول 1800 دولار للأوقية.

وأضافت في مذكرة بحثية، اطلعت عليها «الوطن»، إن الذهب لا يزال وسيلة تحوط جذابة من التضخم وأصلًا آمنًا في عالم يواجه حالة من عدم اليقين الجيوسياسي المتزايد.

أما رئيس إستراتيجية السلع في أحد البنوك، أولي هانسن، فكان أكثر تفاؤلاً بشأن الذهب في عام 2022، وقال «هناك قدر كاف من عدم اليقين من أن الذهب يجب أن يجد قمة جديدة صعوداً في وقت ما في عام 2022».

وعلى الرغم من أن العديد من المستثمرين أصيبوا بخيبة أمل من أداء الذهب هذا العام، إلا أن رئيس إستراتيجية السلع في ساكسو بنك، قال إن السوق صمد بشكل جيد نسبيًا، مضيفاً أن العامل الأهم في دفع الذهب هو التهديد المتزايد بالتضخم.

أسعار الذهب 2022 سترتفع لـ 2000 دولار

أما رئيس إستراتيجية الأصول الحقيقية في إحدى المؤسسات الاستثمارية، جون لافورج، فيرى إن معظم الأسعار انتعشت بسبب اختلالات كبيرة في العرض والطلب، وأن قلة الاستثمار في قطاع التعدين أدت إلى ندرة العرض، مثلما يتزايد الطلب، معبراً عن تفاؤله بالذهب العام المقبل، حيث يلحق المعدن الثمين ببقية السلم صعوداً، متوقعاً ارتفاع الأوقية لـ2000 دولار العام المقبل.

لكن في المقابل، يرى محللو السلع، انخفاض أسعار الذهب إلى 1600 دولار بنهاية العام المقبل، مضيفين: «نعتقد أن عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل سترتفع أكثر قليلاً خلال السنوات القليلة المقبلة، لكن الزيادات في العوائد طويلة الأجل ستكون أقل، نظرًا لأن سعر الذهب أكثر استجابة للتغيرات في العوائد الحقيقية طويلة الأجل، فإننا ما زلنا واثقين من أن ارتفاع العوائد طويلة الأجل تدريجيًا سيؤدي إلى انخفاض سعر الذهب إلى 1600 دولار للأونصة بنهاية عام 2022».