المشدد 5 سنوات لسائق قتل شقيقه في السلام

قضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 5 سنوات، لإدانته بقتل شقيقه بسلاح أبيض «سكين»، في فبراير الماضي، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شريف طاهر، وعضوية المستشارين هشام الشريف، وهاني ربيع، وأمانة سر عامر علي.

وأكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 10761 لسنة 2021 جنايات السلام أول، أن المتهم «جمال. خ»، 21 عامًا، سائق، في 7 فبراير 2021، بدائرة قسم شرطة السلام أول، ضرب شقيقه المجني عليه «محمود. خ»، عمدًا على أثر مشادة بينهما، واستل سلاحا أبيض «سكين»، وطعنه به في صدره فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياته، ولم يقصد من ذلك قتلاً، ولكن أفضى الضرب إلى موته، وأحرز سلاحا أبيض «سكين» بغير مسوغ قانوني من الضرورة الشخصية أو المهنية.

والدة المتهم تكشف تفاصيل الواقعة

وقالت والدة المتهم وشقيقه القتيل، إنها حال تواجدها بمسكنها برفقة نجليها حدثت مشادة بينهما تطورت إلى مشاجرة، فطلبت من جارها الملاصق الفض بينهما، إلا أنها فوجئت بالمتهم يستل سكينا، وطعن بها شقيقه في صدره، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.

ملاحظات النيابة العامة

وتحت بند ملاحظات النيابة العامة بأمر إحالة الشقيق المتهم، قالت إنه باستجواب المتهم «جمال. خ»، قرر بتعديه على المجني عليه بأن طعنه في صدره بسلاح أبيض «سكين»، وثبت بتقرير الصفة التشريحية، أن وفاة المجني عليه «محمود. خ» حدثت نتيجة إصابته الطعنية أسفل يسار الصدر، وما نتج عنها من قطوع حادة بالرئة اليسرى ونزيف دموي، أدى إلى الوفاة، وأن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة.