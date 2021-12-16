حظك اليوم الخميس 16-12-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يحرص الكثير من الأشخاص المهتمين بعلم الفلك على متابعة طالع الأبراج يوميا، التي تنقسم إلى ترابية ومائية وهوائية ونارية، وتؤثر حركة الكواكب حول الشمس على طاقة كل برج، وتتحدد الصفات الخاصة بكل شخص حسب البرج ونوعه.

وتستعرض «الوطن»، استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 16-12-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزل الثاني وعليك بوضع الخطوط الحمراء لنفقاتك وانتبه لخطواتك.

حظك اليوم برج الحمل 16-12-2021 على الصعيد العاطفي

من المهم اليوم أن تعتني بأقوالك ولا تتسرع في ردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل المصارع جون سينا، ويوافق تاريخ ميلاده 23 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 16-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك يساعدك على تحقيق تقدم واليوم تشارك من حولك بأفكارك.

حظك اليوم برج الثور 16-12-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يساعدك اليوم أن تبدو مميزا ومؤثرا، وقد تقوم بما عليك من واجب على أكمل وجه.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلادها 16 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 16-12-2021 على الصعيد المهني

ما زال الوضع الفلكي دقيقا.. وعليك أن تنتبه اليوم لصحتك ولا تعط الثقة إلا بعد دراسة وتمحيص.

حظك اليوم برج الجوزاء 16-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثاني عشر ويطالبك ذلك بتنظيم أفكارك ومشاعرك وتجنب الحديث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم برج السرطان 16-12-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. يمكنك اليوم أن تقوم بتنمية أعمال أو مشروعات وتمنحك الأفلاك قوة تحمل وقدرة على التخطيط، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 16-12-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش والضغوط.. القمر في منزل الأصدقاء يساعدك اليوم أن تلعب دورا قياديا مع الأحباب والأصدقاء ويتبعك الكثيرون.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان هاني سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 16-12-2021 على الصعيد المهني

ما زال الفلك ينصحك بألا تفقد حماسك، وعليك أن تقاوم مشاعر الإحباط.

حظك اليوم برج الأسد 16-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس، وعليك أن تتأنى اليوم في ردود أفعالك ولا تعلن عن أفكارك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة رزان مغربي، ويوافق تاريخ ميلادها 19 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 16-12-2021 على الصعيد المهني

القمر ما زال بمنزل الحظ ويمدك ذلك بالثبات والقوة ويسمح لك ذلك بإدارة المواقف.

حظك اليوم برج العذراء 16-12-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم ويجعلك قادرا على التعبير عن مشاعرك وتبدو لبقا في عرض وجهة نظرك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 16-12-2021 على الصعيد المهني

ما زال القمر في منزل المدخرات ويساعدك ذلك أن تدير أمورك المهنية والمالية جيدا.

حظك اليوم برج الميزان 16-12-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش والضغوط.. الشمس والمريخ بمنزل العلاقات يمنحانك طاقة عاطفية ويعدانك بأوقات رائعة تجمعك بمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة الراحلة مديحة سالم، ويوافق تاريخ ميلادها 2 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 16-12-2021 على الصعيد المهني

يدعوك الفلك أن تنظم جهودك، وتهتم بصحتك وسلامتك، واليوم لا تهمل أي عارض.

حظك اليوم برج العقرب 16-12-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا لا تدع حساسيتك اليوم تعكر عليك صفو حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة منى زكي ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 16-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يمنحك نشاطا كبيرا، واليوم تقوم بواجباتك المهنية والمنزلية.

حظك اليوم برج القوس 16-12-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس والمريخ في برجك يعدانك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.

حظك اليوم برج الجدي 16-12-2021 على الصعيد المهني

تساعدك الحالة الفلكية أن تنجز أعمالك وتكسر حالة الملل بخطوات حاسمة.

حظك اليوم برج الجدي 16-12-2021 على الصعيد العاطفي

ما زال القمر في منزل الحب ويمنحك ذلك مشاعر فياضة وتتوطد علاقتك بالأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.

حظك اليوم برج الدلو 16-12-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يدفعك للاهتمام بمسائل عالقة وعليك أن تعمل بدقة وتتجنب العناد والعصبية.

حظك اليوم برج الدلو 16-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك.. انتبه كي لا تضع نفسك في موقف يؤخذ ضدك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 16-12-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. اليوم تساعدك الأفلاك على التخطيط جيدا لمستقبلك، وأمامك فرصة للانتقال والحركة وتحقيق مكاسب.

حظك اليوم برج الحوت 16-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يساعدك على الاقتراب ممن حولك، وتشعر بمحبة الأهل والأخوة والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.