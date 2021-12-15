حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 15-12-2021 مهنيا وعاطفيا

أهم ما يميز مولودة برج الدلو، أنها ليست امرأة مؤذية حتى وإن امتلكت الدلائل، كما أنها تتسم بالصراحة الشديدة، وتعتقد أن الحوار الصريح هو الحل الوحيد لحل الأزمات.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

قد تفرض عليك الظروف لقاءات جديدة، وعليك أن تحمي نفسك وتلزم الكتمان.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

القمر في وضع معاكس.. لا تدع الهموم تحرمك اليوم من الاستمتاع بوقتك مع من تحب ومع عائلتك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير.