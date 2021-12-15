خبير: مصر تنتج كهرباء توازي الكمية المنتجة من كل العرب عدا السعودية

قال الدكتور هاني النقراشي، خبير الطاقة العالمي وعضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية، إن الدول الأوروبية تستخدم الطاقة لتدفئة المنازل، ولا يمكن أن تعيش دون ذلك، موضحا أن الكهرباء طاقة يمكن تحويلها إلى أخرى، وهذا الإنتاج يتعرض لمشاكل مثل البرق أو زيادة الأحمال، وهو الأمر الذي يؤثر على وصول الطاقة.

بُعد محطات الكهرباء قد يؤثر على جودة الطاقة

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه كلما بعدت محطة الكهرباء، تؤثر أكثر على دقة التوصيل بسبب التعرض لأمور مختلفة، لافتا إلى أن مصر استغلت الطاقة الضوئية التي تعتمد على تحويل الإضاءة إلى كهرباء مباشرة، وهي أسهل من توليد الكهرباء من ماكينات مختلفة.

زيادة استهلاك الطاقة في الصيف

وأوضح خبير الطاقة العالمي وعضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية، أن مصر يزيد بها استهلاك الكهرباء في الصيف بنسبة 20% عن الشتاء ويكون العكس في أوروبا ولا يمكن الحصول على فائض الطاقة لاستهلاكها في وقت آخر لأن الطاقة يجب استغلالها في الوقت الذي توجد فيه مباشرة.

ضرورة إنشاء 5 محطات كهرباء لتحقيق الاكتفاء في الأماكن الكبيرة

وأكد خبير الطاقة العالمي وعضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية، أن محطة الطاقة يتم إيقافها مرة سنويا من أجل صيانتها من أجل استكمال العمل بشكل أفضل دون توقع حدوث عطلات في باقي العام، متابعا: «لو عاوزين نعمل محطة كبيرة للكهرباء تغطي المديرية لازم نعمل 5 محطات عشان نيجي في الوقت اللي مش في استهلاك كبير ونشغل الـ 4 ونوقف الخمسة عشان نعيد صيانتها وبعدين نبتدي نبدل باقي المحطات وده الأمر المستخدم في أوروبا».

الكهرباء أمن قومي

وواصل خبير الطاقة العالمي وعضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية: «رأي مينفعش نصدر كهرباء إلا لما نحقق اكتفاء ذاتي، مش معقول هحرم ناسي من لقمة عيش عشان أدي حد تاني، وأوروبا هي أكبر جارة تستغل الطاقة الكهربية، ومصر أكبر دولة بتنتج الكهرباء في العالم العربي وثاني دولة السعودية، أما باقي الدول العربية مجتمعة تنتج نفس كمية مصر، واحتياجات مصر كتيرة مش هتقدر تدي لمصر لو مفيهاش كهرباء عشان كده لازم مصر تحقق اكتفاء من استهلاك الكهرباء الأول، الكهرباء دي أمن قومي ولازم تكون متوفرة».