«الكهرباء»: الكثير من الدول تسعى لنقل التجربة المصرية

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن العالم كله يشيد بالطفرة التي حققتها مصر في مجال الكهرباء، وهناك دول كثيرة تسعى لنقل التجربة المصرية، حيث كانت مصر تعاني من العجز في الطاقة الكهربائية، وانتقلت إلى وفرة ومشروعات متميزة تحصل على جوائز دولية وعربية، وعالمية، وأصبح لديها احتياطي جيد، يلبي كل الاحتياجات المحلية الحالية، والعديد من الدول مهتمة بالربط الكهربائي مع مصر، حيث أن أقصى حمل كهربائي وصلت له مصر، 34 ألف ميجا، ومصر تنتج حوالي 56 ألف ميجا، المتاح منها حوالي 48 ألف ميجا وات.

أوروبا مهتمة بالحصول على الطاقة المتجددة

وأضاف «حمزة» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الأربعاء، أن أوروبا أصبحت مهتمة بالحصول على الطاقة من مصر لأنها لديها خطة واضحة جدًا للمستقبل للطاقة المتجددة، والدولة وضعت خطة للوصول إلى نسبة 42% طاقة متجددة، من إجمالي الطاقة المولدة في مصر، كما حققت إنجازًا آخر وهو الوصول إلى نسبة 20% طاقة متجددة من إجمالي الطاقة المولدة في مصر خلال العام الحالي بدلًا من العام المقبل كما كان مخططًا.

مصر حريصة على توليد الطاقة المتجددة

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن محطة بنبنان للطاقة الشمسية تنتج حوالي 22% من إجمالي الطاقة المتجددة المولدة في مصر، مشددًا على أن مصر تسعى إلى توليد 10 ميجاوات سنويًا بحلول منتصف 2023، مشيرًا إلى أن مصر حريصة على توليد الطاقة المتجددة بشكل عام، مشيرًا إلى أن مصر كانت تعاني من عجز 6 آلاف ميجا وات، وأصبحت حاليًا لديها احتياطي يصل إلى 25% من إنتاج الكهرباء.

خطة استراتيجية

وأشار إلى أن مصر وضعت خطة استراتيجية لكي لا تعتمد على مصدر واحد للطاقة، وهناك أيضًا الطاقة المتجددة، والطاقة النووية.