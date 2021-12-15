الأرصاد تعلن تكاثر سحب ممطرة على الإسكندرية بالتزامن مع تعطيل الدراسة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب الممطرة على كل من الإسكندرية وسيدى عبد الرحمن ومطروح، التي يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، كما أنه من المتوقع أن تؤثر على مناطق من سواحل شمال الدلتا، بالتزامن مع إعلان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غدا الخميس، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية «طلاب ومعلمون» بنطاق المحافظة.

وأوضحت الأرصاد في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أن آخر إصدارات الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر للسحب المتوسطة عند مطروح والسلوم وسيدي براني يصاحبها سقوط الأمطار؛ ومن المتوقع مع تقدم الوقت تلامس السحب شواطئ مدينة الإسكندرية ومناطق من شمال الدلتا يصاحبها سقوط الامطار تكون متفاوتة الشدة وعلي فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا الاسكندرية ودرجات الحرارة المتوقعة

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشفت في بيان صادر مساء اليوم، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس غدا بالإسكندرية، إذ يسود طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة في آخره على كل المناطق، كما تكون هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة «بنسبة 40%» على فترات متقطعة، لتسجل درجات الحرارة بمحافظة الاسكندرية العظمى 17 والصغري 13 درجة مئوية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 18 11

الإسكندرية 17 13

وادي النطرون 17 11

طنطا 18 12

شبين الكوم 18 11

دمنهور 17 12

بلطيم 18 11

مطروح 10 10

السلوم 17 12

سيوة 17 05

بورسعيد 19 09

دمياط 19 12

الزقازيق 19 11

المنصورة 18 11

الإسماعيلية 20 11

السويس 20 12

العريش 20 12

رفح 19 12

رأس سدر 20 13

نخل 19 07

نويبع 21 17

طابا 19 12

كاترين 17 06

الطور 20 14

شرم الشيخ 23 15

الغردقة 23 15

مرسى علم 23 15

الفيوم 18 08

بني سويف 18 08

المنيا 18 08

أسيوط 18 07

سوهاج 20 10

قنا 20 10

الأقصر 21 11

أسوان 22 11

إدفو 22 11

أبو سمبل 22 11

الوادي الجديد 21 09

شلاتين 28 12

أبو رماد 28 14

حلايب 27 13

رأس حدربة 27 14.