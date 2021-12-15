طقس الفيوم اليوم.. لطيف نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى 10 درجات

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين المواطنين في محافظة الفيوم من تقلبات الطقس، اليوم الاربعاء، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى 20 درجة مئوية، لكنها تنخفض ليلا إلى أقل من 10 درجات مئوية، ما يجعل الجو شديد البرودة، الأمر الذي جعل الأهالي يستعدون لمواجهة البرودة الشديدة بإشعال النيران في الأخشاب للتدفئة فيما يعرف بـ«الراقية».

درجات الحرارة في الفيوم اليوم

وسجلت درجة الحرارة العظمى في محافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، 20 درجة مئوية، فيما ظهرت الشمس واضحة جلية رغم برودة الجو، مما جعل الجو لطيفاً، ومقبولاً، بينما تسجل درجة الحرارة الصغرى 6 درجات مئوية فقط، وفقاً لتوقعات الأرصاد الجوية، مما ينذر ببرودة شديدة تصل إلى حد الصقيع، فيما حذرت الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة وعدم الخروج من المنزل مساءاً إلا للضرورة القصوى.

المحشي والراقية لمواجهة البرد بالفيوم

وقال محمد جابر أحد أهالي الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّهم يواجهون الطقس في الفيوم بتناول حلة محشي كرنب ساخنة تمدهم بالدفئ اللازم، إضافة إلى إحضارهم الأشجار وكوالح الذرة وإشعالها في آنية قديمة، ويتدفئون عليها كما أنّهم يقومون بعمل الشاي أو القهوة على تلك النيران، موضحاً أنّ مذاق المشروبات على النيران يكون مختلفاً كثيراً ولذيذاً جداً.

«الراقية» إرث منذ قديم الأزل

وكشف «محمد» أنّ الراقية هي إرث تعود عليه أهالي الفيوم، خصوصاً سكان القرى منذ قديم الأزل، وورثوها أبّاً عن جد ولا يزالون يحرصون عليها نظراً لكونها غير مكلفة وصحية وتوفر لهم مذاقاً مختلفاً للمشروبات، موضحاً أنّه على الرغم من ظهور العديد من أنواع الدفايات الكهربائية ورخص أسعارها إلا أنّهم يتجاهلونها ولا يفكرون فيها قائلاً أنّ الجميع يعتقدون أنّها تتسبب في الأمراض أو الوفاة بسبب امتصاص الأكسجين.