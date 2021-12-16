حظك اليوم برج السرطان الخميس 16-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج السرطان بكونه شخصية خجولة وحساس ومبدع، كما أنه يعشق الخروج والمرح، ويحرص دائمًا على قضاء وقت فراغه وإجازاته مع الأشخاص المقربين منهن سواء كانوا أقاربه أو عائلته.

وتستعرض «الوطن»، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

رغم الضغوط.. يمكنك اليوم أن تقوم بتنمية أعمال أو مشروعات وتمنحك الأفلاك قوة تحمل وقدرة على التخطيط، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

رغم التشوش والضغوط.. القمر في منزل الأصدقاء يساعدك اليوم أن تلعب دورا قياديا مع الأحباب والأصدقاء ويتبعك الكثيرون.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان هاني سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يوليو.