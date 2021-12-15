حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 15-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يحاول مولود برج السرطان بشكل دائم أن يحمي الأشخاص حوله، وبشكل خاص الأفراد الذين يحبهم، من أي شيء قد يسبب لهم المخاطر.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

يمدك الفلك بكل الإصرار واليوم مناسب لمباشرة نشاطات جديدة بحماس وهمة.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

رغم التشوش.. القمر في منزل الأصدقاء يمدك اليوم بالقدرة على التأثير في الطرف الآخر، ويمكنك تغيير بعض الأفكار وتبدو مقنعا.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة الراحلة وردة، ويوافق تاريخ ميلادها 22 يوليو.