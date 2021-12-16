حظك اليوم برج الميزان الخميس 16-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الميزان، أنه شخص مخلص جداً في عمله ولا يحب أن يكون مقصراً مهما حدث، كما يميل أصحاب هذا البرج للكلاسيكية، وهو شخص محافظ، لا يحب أجواء التحرر، كما أنه يملك شخصية مفكرة تميل إلى النقد، ويأخذ وقتًا كبيرًا قبل اتخاذ أي قرار، كما يميل إلى الترتيب وتنسيق أموره مبتعدًا عن الفوضى.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

ما زال القمر في منزل المدخرات ويساعدك ذلك أن تدير أمورك المهنية والمالية جيدا.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

رغم التشوش والضغوط.. الشمس والمريخ بمنزل العلاقات يمنحانك طاقة عاطفية ويعدانك بأوقات رائعة تجمعك بمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان الراحل فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أكتوبر.