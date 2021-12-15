حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 15-12-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الميزان، لديه أسلوب حيادي يحرص على استخدامه بشكل دائم عند التعامل مع الآخرين، كما أنه يستطيع الموازنة بين جميع أمور حياته، سواء كانت حياته الشخصية أو العملية.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

القمر في منزل المدخرات يجعلك اليوم تهتم بتنمية ما تملك، ويدفعك للبحث في كيفية تحقيق ذلك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

فينوس وعطارد معاكسان، وعليك أن تحترم حق الآخر إذا أردت أن يحالفك الحظ.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان الراحل فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أكتوبر.