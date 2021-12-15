حالة الطقس الأيام القادمة.. أمطار متوسطة تصل إلى القاهرة

حالة من التأهب الشديد يعيشها المواطنون، بعد إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس الأيام القادمة في بيان لها، إذ أوضحت هيئة الأرصاد أن هناك عددا من المناطق التي تشهد أمطارا متوسطة وخفيفة، كما يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، حالة الطقس الأيام القادمة وأماكن سقوط الأمطار، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، كالتالي:

حالة الطقس الأيام القادمة

بالنسبة لطقس الخميس الموافق 16 ديسمبر، من المتوقع أن يكون هناك أمطار متوسطة غدا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، مشيرة إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة تتراوح من 30% إلى 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة بنسبة تصل إلى 20% على مناطق من جنوب الدلتا، التي قد تمتد مساء إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لطقس الجمعة من المتوقع سقوط أمطار متوسطة بنسبة 50% إلى 60% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40% على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا التي تمتد إلى شمال الصعيد على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة

أما بالنسبة لطقس السبت، فمن المتوقع أن يكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وتنشط الرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.