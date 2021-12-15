أمطار الإسكندرية الآن.. تعطيل الدراسة غدا بسبب الطقس السيئ

أمطار الإسكندرية الآن تضرب عروس البحر الابيض المتوسط من جديد بعد أن بدأت نوة الفيضة الصغرى على الإسكندرية منذ مساء أمس، وتباينت حدتها ما بين خفيفة إلى متوسطة إلى غزيرة والتي توقفت صباحا ثم عادت ليلا لتسبب صعوبة وجود دراسة غدا في ظل توقعات باستمرار الأمطار، وهو ما تبعه قرار من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتعطيل الدراسة غدا.

أمطار الإسكندرية الآن تتبعها حالة الطوارئ

ولم تكن أمطار الإسكندرية الآن محض الصدفة، إذ كانت متوقعة وتبعها استعداد شركة الصرف الصحي في الإسكندرية التي أكدت استمرار تواجد وتمركز سيارات ومعدات فرق الطوارئ علي مدار 24 ساعة وسيتم التعامل مع أي تجمع بأسرع ما يمكن.

أمطار الإسكندرية تترك أثرها على الشوارع

وعلى الرغم من أن أمطار الإسكندرية هطلت بشكل غزير في دقائق معدودة، إلا أنها تركت اثرها على الشوارع ما تبعها عمليات أعمال التطهير والتأكد من تفريغ بيارات المحطات والإطمئنان علي مناسيب المصارف.

وطالبت الشركة المواطنين بالإبلاغ عن أي شنايش بها مشاكل أو تجمعات مياه علي رقم الخط الساخن للشركة 175 من أي خط أرضي، أو علي رقم 0121175175 محمول أو عبر تطبيق واتس اب، أو علي صفحة الشركة علي موقع التواصل الإجتماعي.

جدير بالذكر أن شركة صرف صحي الإسكندرية رفعت حالة الطوارئ استعداداً لحالة التقلبات الجوية التي تمر بها المحافظة وانتشرت سيارات ومعدات وفرق الطوارئ بجميع انحاء المحافظة منذ يوم الاثنين الماضي.