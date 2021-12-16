حظك اليوم برج الجدي الخميس 16-12-2021 مهنيا وعاطفيا

الشخصية الطموحة واحدة من أبرز صفات مولود برج الجدي، كما أنه يسعى دائما لتطوير مهاراته، كما يتميز بأنه من الشخصيات التى يمكن الاعتماد عليها، ويعرف أنه يمتلك القدرة العالية على التحكم في النفس وتوجيه تصرفاته لتنفيذ الصواب، كما أن من أبرز عيوبه انتقاده للآخرين بشكل لاذع، الأمر الذي يجعل هناك العديد من الحواجز مع الآخرين.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

تساعدك الحالة الفلكية أن تنجز أعمالك وتكسر حالة الملل بخطوات حاسمة.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

ما زال القمر في منزل الحب ويمنحك ذلك مشاعر فياضة وتتوطد علاقتك بالأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي محمد علي كلاي، ويوافق تاريخ ميلاده 17 يناير.