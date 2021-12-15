نجوم تونس يدعمون مصر بعد خسارة المنتخب: هاردلكم مباراة غاية في المتعة

حرص عدد من نجوم الفن التونسي، الذين لهم تواجد بارز على الساحة المصرية، على دعم الجمهور المصري، عقب خسارة المنتخب أمام نظيره التونسي، لعل أبرزهم الفنانة درة، ولطيفة، وصابر الرباعي.

مباراة في منتهي الجمال والمتعة والاحترام

وكتبت الفنانة درة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلةً: «مبروك لتونس ومبروك لمصر لأن فوزنا واحد.. الفريقين لعبوا مباراة في منتهي الجمال والمتعة والاحترام».

مبروك لتونس ومبروك لمصر لأن فوزنا واحد

أما الفنانة لطيفة التونسية، فأعربت عن سعادتها البالغة بأداء الفريقين، حيث كتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات «تويتر»، قائلةً: «مبروك لتونس ومبروك لمصر لأن فوزنا واحد والفريقين لعبوا ماتش في منتهى الجمال.. امتعتونا يا أبطال».

مبروك لتونس ومبروك لمصر لان فوزنا واحد والفريقين لعبوا ماتش فى منتهى الجمال امتعتونا يا ابطال #كاس_العرب #توتس #مصر pic.twitter.com/utf5IxLho5 — Latifa Al-Tunisia (@latisol) December 15, 2021

هارد لك المنتخب المصري

كما حرص الفنان صابر الرباعي، على تهنئة منتخب بلاده بعد الفوز، إذ قال في مقطع فيديو نشره عبر خاصية الـ«ستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»: «مبروك كتير لتونس، هارد لك المنتخب المصري، إحنا وأنتم واحد، لكن مبروك تونس».