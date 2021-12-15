رئيس التحرير

محمود مسلم

نجوم تونس يدعمون مصر بعد خسارة المنتخب: هاردلكم مباراة غاية في المتعة

كتب:

أحمد حسين صوان
10:30 م | الأربعاء 15 ديسمبر 2021
صابر الرباعي

صابر الرباعي

حرص عدد من نجوم الفن التونسي، الذين لهم تواجد بارز على الساحة المصرية، على دعم الجمهور المصري، عقب خسارة المنتخب أمام نظيره التونسي، لعل أبرزهم الفنانة درة، ولطيفة، وصابر الرباعي.

مباراة في منتهي الجمال والمتعة والاحترام

وكتبت الفنانة درة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلةً: «مبروك لتونس ومبروك لمصر لأن فوزنا واحد.. الفريقين لعبوا مباراة في منتهي الجمال والمتعة والاحترام».

مبروك لتونس ومبروك لمصر لأن فوزنا واحد

أما الفنانة لطيفة التونسية، فأعربت عن سعادتها البالغة بأداء الفريقين، حيث كتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات «تويتر»، قائلةً: «مبروك لتونس ومبروك لمصر لأن فوزنا واحد والفريقين لعبوا ماتش في منتهى الجمال.. امتعتونا يا أبطال».

هارد لك المنتخب المصري

كما حرص الفنان صابر الرباعي، على تهنئة منتخب بلاده بعد الفوز، إذ قال في مقطع فيديو نشره عبر خاصية الـ«ستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»: «مبروك كتير لتونس، هارد لك المنتخب المصري، إحنا وأنتم واحد، لكن مبروك تونس».

اقرأ المزيد:

درة: مهرجان القاهرة السينمائي «حاجة مشرفة» وليا معاه ذكريات من 10 سنين

لطيفة تتبرع بـ 100 جهاز أوكسجين للمستشفيات التونسية لمكافحة كورونا

كواليس تلقي لطيفة التونسية لقاح كورونا في دبي

فيديو.. لطيفة تطرح "برومو" كليب أغنيتها التونسية الجديد