حظك اليوم برج الحوت الإثنين 13-12-2021 مهنيا وعاطفيا

تفضل أنثى برج الحوت أن تكون مركز الاهتمام ممن تحب، فضلا عن الشعور بالرغبة والتقدير ممن حولها، كما تفضل الحياة البسيطة وغير المعقدة، وتبتعد عن مظاهر الحياة الفارهة، ظناً منها أن ذلك يسلبها هدوئها وسلامها الداخلي.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

القمر بمنزلك الثاني، وعليك الاهتمام بالقضايا المهنية والمالية، ولا تهمل التفاصيل واعتن بحساباتك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

رغم الضغوط والتشوش، فينوس بمنزل الأصدقاء، ما يمنحك جاذبية، ويحسن استغلال مواهبك، فقط لا تتسرع في أقوالك.

من أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حنان مطاوع، ويوافق تاريخ ميلادها 23 فبراير.