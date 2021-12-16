رانيا محمود ياسين: فرحانة بقبول الناس لابني.. وشقيقي «بابا الشغلانة»

أشادت الفنانة شهيرة حمدي، بأداء حفيدها عمر رياض، نجل رانيا محمود ياسين، لدوره في حكاية «أوضة وصالة»، التي انتهت حلقاتها أمس، فضلا عن فخر والدته وانبهارها به وبردود الأفعال حوله في أول عمل فني يقدمه، بجانب تهنئات وإشادة أفراد عائلة «ياسين» ودعمهم له، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

شهيرة حمدي لحفيدها: «أداء سلس وعيون بتتكلم»

وأكدت الفنانة شهيرة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنها فخورة بحفيدها عمر، نجل الفنان محمد رياض ورانيا محمود ياسين، بعد مشاركته في حكاية «أوضة وصالة»، إحدى حكايات مسلسل «نصيبي وقسمتك 4»، قائلة: «عمر ابني أنا فخورة بأول تجربة لك (حكاية أوضة وصالة)»، والتي انتهت حلقاتها أمس.

وتابعت شهيرة حمدي، مشيدة بحفيدها: «موهبة وثبات وثقة وطلة حلوة»، معبرة عن قوة الأداء التمثيلي في عيونه: «وعينان الله أكبر تتكلم وتساعدك في الأداء السلس البسيط»

وأنهت الفنانة منشورها بالشكر لله على تقبل الناس لحفيدها في أول ظهور له بالساحة الفنية: «الحمدلله والشكر لله على تقبل الناس لك في أول طلعه فنية».

رانيا ياسين: فرحانة بحب الناس.. وعمرو شقيقي «بابا الشغلانة»

بينما عبرت الفنانة رانيا محمود ياسين، عن فرحتها بقبول الجمهور لابنها عمر، في أول دور له، قائلة: «الحمد الله على الإستقبال الطيب لابني عمر في أولى خطواته الفنية في مسلسل (نصيبي و قسمتك 4)».

وأوضحت رانيا ياسين، أن مسلسل «نصيبي وقسمتك 4» يعد علامة فارقة في تغير شكل الدراما المصرية.

ومدحت رانيا شقيقها عمرو محمود ياسين، مؤلف حلقات مسلسل «نصيبي و قسمتك»، قائلة: «مسلسل نصيبي وقسمتك تقديم دراما مؤثرة جدا في حكاية من 5 حلقات تأليف المؤلف الكبير عمرو محمود ياسين بابا الشغلانة».

وأكدت الفنانة، أن «نصيبي وقسمتك» وش الخير: «المسلسل ده دايما وش الخير على كل من يعمل فيه اللهم لك الحمد يا رب».

وأنهت حديثها بالدعاء بالتوفيق لنجلها بالوسط الفني، «ربنا يكرمك ويوفقك يا عمر ويفتح لك أبواب النجاح والتوفيق دايما يا رب».

نجل عمرو محمود ياسين لـ عمر رياض: النجم الصاعد

ودعم محمود عمرو ياسين، نجل مؤلف المسلسل، ابن عمته، عمر رياض، قائلا: «شهادتي ممكن تكون مجروحة فيك بس والله مش علشان أنت أخويا.. بس أنت موهوب شاطر ومجتهد وليك كاريزما ومستحيل يبان إنك أول مرة تمثل.. عندك ثقة وتقل مش موجودين عند ممثلين كبار وده اللي كنت مستنيه منك مبروك يا حبيبي فرحان بيك أوي والجاي تكسر الدنيا إن شاء الله.. النجم الصاعد».

وشارك عمر رياض، نجل رانيا محمود ياسين والفنان محمد رياض، في حكاية «أوضة وصالة»، إحدى حكايات مسلسل «نصيبي وقسمتك 4»، وبدا أن الشبه بين الابن وأبيه كبير للغاية، وهذا ما لفت انتباه المتابعين.