أول تعليق من «شهيرة» على حكاية «النضارة البيضا»: «مكنش حد بص في وش حد»

علقت الفنانة شهيرة، عبر موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، على انتهاء أحداث حكاية «النضارة البيضا»، من مسلسل «نصيبي وقسمتك 4»، قائلة: «لو كل واحد فينا معاه واحدة ماكانش حد بص في وش حد».

شهيرة: الحياة كدبة كبيرة

وتوقعت الفنانة شهيرة، ماذا لو؟!، امتلك كل شخص منا، النضارة البيضا، ماذا سوف يحدث، معلقة: «النضارة البيضا يالهوي، لو كل واحد فينا معاه واحدة، ماكانش حد بص في وش حد، لأنك على طول هتسمع المتحدث كاذب».

وتابعت قائلة: «تطلع في الآخر حكم كتيرة، ولكن أهمهم حكمة أن الحياة كدبة كبيرة، ماشي يا عمرو يا حبيبي».

كما انها أشادت بـ إبداع نجلها عمرو محمود ياسين، في كتابة أحداث المسلسل، وانهت تعليقها، بكلمة «لا يسعنا غير أن نرفع القبعة».

انتهت أحداث حكاية «النضارة البيضا»، التي تعد من ضمن حكايات مسلسل «نصيبي و قسمتك»، أمس، وكانت قد بدأت منذ الـ 27 من نوفمبر الماضي.

تفاصيل حكاية «النضارة البيضا»

حكاية «النضارة البيضا»، بطولة أمير المصري، الذي جسد دور دكتور جامعي يدعى «فخر»، يواجه بعض الصعوبات الإجتماعية خاصة مع أهله الذين لا يهتمون بالتعليم، ويقوم باختراع نظارة لكشف الكذب، وفي انتظار باقي الأحداث التشويقية من المسلسل.

وشارك أمير المصري في الأحداث ، كلا من: أحمد صيام، كارولين عزمي، مصطفى أبو سريع، أحمد حلاوة، وسما إبراهيم، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار.

ومن ضمن حكايات «مسلسل: نصيبي وقسمتك»، عددا من الحكايات الناجحة، منها: حكاية «ماتيجي يا مليجي» للفنان محمد الشرنوبي، و«اتفضل في الصالون» بطولة هنا شيحة وفراس سعيد، وحكاية «براد شاي» بطولة هبة مجدي وهاني عادل، وحكاية «اكدب عليا شوية» بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم.

وكذلك حكايات: «مين طفى النور» بطولة كريم قاسم وملك قورة، و«كله بالحب» بطولة شريف سلامة وإيمان العاصي، و«ع الهادي يازبادي» بطولة نسرين أمين ونبيل عيسى، وحكاية «حبيبتي من تخون» بطولة طارق صبري وميرنا نور.